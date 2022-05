De Magistris: “È deprecabile il pensiero unico”

L’iniziativa organizzata stasera da Michele Santoro al Teatro Ghione di Roma, denominata Pace Proibita, è ottima e va sostenuta.

Parlare di guerra e libertà d’informazione è necessario, così come di guerra e propaganda. Michele Santoro in questo terreno non è secondo a nessuno ed è un solido punto di riferimento per il pensiero libero e plurale.

È deprecabile il pensiero unico

E il fronte bellicista e guerrafondaio si deve rassegnare che esiste un fronte mondiale pacifista, vasto e in costante crescita.

La mobilitazione popolare globale dovrà ampliarsi e fermare i signori della guerra prima che sia troppo tardi. Ognuno ha diritto di parola, di esprimersi, di poter condividere o dissentire.

La democrazia si nutre delle diversità. Dire no all’invio delle armi e alla corsa al riarmo non vuol dire essere putiniani. Del resto gli unici putiniani in Italia sono quei leader politici che nel governo e nella sua maggioranza guidano il fronte della guerra. Ci sarò stasera al Teatro Ghione. Per sostenere libertà, autonomia, indipendenza e pluralismo dell’informazione.

Sempre autonomo, mai servo o subalterno, senza prezzo e senza padroni.



