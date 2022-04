L’Antica Pizzeria Da Michele apre nel centro di Lecce

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Lecce domenica 24 aprile, nella centralissima Piazza Sant’Oronzo, uno tra i luoghi più rappresentativi della città pugliese.

“Ancora una volta, come nel caso di Palermo, siamo felicissimi di investire nel sud Italia – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Con Lecce, l’Antica Pizzeria da Michele inaugura la sua sede numero 26 nel mondo e lo fa nel cuore del Salento, una zona che, per storia e tradizione gastronomica, ha tantissimo da dare. Speriamo dunque che il nostro prodotto pizza venga apprezzato anche qui, dove l’offerta è tanta e varia, ma non si allontana troppo dai nostri gusti e sapori”.

“Lecce è una città meravigliosa e meritava una nostra pizzeria: è una piazza ricca di storia che accoglie una sede che richiama lo stile della ‘Casa Madre’ di via Sersale per il suo arredamento classico nei tavoli di marmo e nel forno ricco di colori – continua Daniela Condurro, AD de l’Antica Pizzeria da Michele in the world -. Le pareti virano nel ciano e le sedie rappresentano quel tocco di colore in più che dà allegria al locale”.

Il menù

Il menù prevede gli antipasti tipici della tradizione napoletana e tante varietà di pizze. Alle classiche della sede di Napoli, margherita, marinara e cosacca, si aggiungono altre tradizionali: napoletana (con alici di Cetara e capperi), calzone (con ciccioli e salame Napoli) e la sua versione fritta. Inoltre, saranno cinque le speciali offerte dalla pizzeria di Lecce: salsiccia e friarielli, diavola (con salame piccante), vesuvio (con pomodorini gialli e rossi), bufalina (con mozzarella di bufala), la leccese (con burrata) e una pizza del mese, che cambierà ogni trenta giorni. Il menù si chiude con un’ampia scelta di birre, vini della tradizione campana e distillati.



