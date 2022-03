Frosinone, Primarie: confronto sulla mobilità per i candidati

I cinque candidati alle Primarie per la Città del 27 marzo prossimo si stanno confrontando quotidianamente con cittadini, simpatizzanti e associazioni per recepire proposte e suggerimenti per continuare l’esperienza amministrativa che ha reso possibile, in questi anni, la rigenerazione completa del volto della città, trasformata in un moderno capoluogo. Rossella Testa, Sonia Sirizzotti, Raffaele Ramunto, Maria Grazia Cestra, Riccardo Mastrangeli hanno illustrato le proprie idee sul tema della mobilità.

“Il concetto di mobilità ha subito una rivoluzione negli ultimi dieci anni – ha dichiarato Mastrangeli – Non solo il capoluogo ha potuto contare finalmente sulla fermata dell’Alta Velocità, ma sono state messe a segno numerose attività a favore della mobilità alternativa e, quindi, dell’ambiente. Si pensi al Pums, al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ai diversi progetti approvati e già partiti per le piste ciclabili, o all’introduzione di automezzi del trasporto pubblico tutti euro 6 o a metano. Da sottolineare anche l’introduzione, ormai divenuto patrimonio comune, delle isole pedonali domenicali, nella parte alta e in quella bassa della città. L’obiettivo è proseguire in questa direzione e potenziare ogni progetto che promuova la sostenibilità e, dunque, una maggiore qualità della vita”.

Sirizzotti ha sottolineato

“Sono anch’io favorevole a una visione della mobilità integrata che punti alla diminuzione del traffico privato, ad un incremento del trasporto pubblico e alla promozione delle forme di mobilità alternative, anche tramite l’istituzione del Mobility manager, già previsto dall’amministrazione Ottaviani. Necessario continuare a rispondere alle esigenze di spostamento e, dall’altro lato, tutelare la salute e la sicurezza stradale, riducendo l’inquinamento ambientale e il traffico urbano”.

“L’amministrazione Ottaviani ha cambiato il concetto di mobilità nel capoluogo, con tanti interventi volti a promuovere spostamenti più ecologici e a vivere la città in modo diverso, con una particolare attenzione alle esigenze dei bambini e delle famiglie, che possiamo senz’altro annoverare tra i sostenitori più entusiasti delle isole pedonali domenicali. Per non parlare del successo riscontrato, tra i giovani, delle Terrazze del Belvedere e di Frosinone Alta Street Market, iniziative che permettono la socializzazione, la fruizione culturale e anche lo shopping in una cornice totalmente pedonale – ha detto Testa – Stanno attualmente per partire i lavori sulle aree di largo Turriziani e dei Piloni: a lavorazioni ultimate, l’intera mobilità della zona ne uscirà rivoluzionata, ponendo l’accento, oltre che sulla riqualificazione e sulla valorizzazione dei luoghi, proprio sull’estensione dell’area pedonalizzata”.

Tema importante

“Il modo in cui effettuiamo i nostri spostamenti ha delle conseguenze sull’ambiente in cui viviamo: per questo, costituisce un tema di grande importanza che va affrontato, anche, mettendo in conto un cambio di mentalità rispetto ad abitudini consolidate – ha commentato Cestra – Io credo nella necessità di incentivare l’uso della bicicletta, del monopattino e dei mezzi pubblici. Hanno un ruolo fondamentale, naturalmente, le piste ciclabili, magari inserendo nelle linee di collegamento anche ZTL e consentite ai soli pedoni e al trasporto più ecosostenibile”.

“Dal mio punto di vista – ha dichiarato Ramunto – la realizzazione della linea, tramite BRT (Bus Rapid Transfer) o altrimenti detta metropolitana di superficie dallo Scalo Ferroviario a Piazzale De Matthaeis, che ha ottenuto il finanziamento ministeriale nell’ambito della rigenerazione urbana, costituirà un elemento imprescindibile per la nuova mobilità a Frosinone, incrementando i coefficienti di vivibilità”.

Le operazioni di voto per la selezione del candidato a sindaco del centrodestra si svolgeranno domenica 27 marzo 2022, a Frosinone, dalle ore 8:00 alle ore 21, presso le 4 sezioni della nuova sede comunale (Palazzo Munari), di Piazza VI Dicembre, della Delegazione Madonna della Neve e della Delegazione Scalo. Previsto anche un seggio mobile.



