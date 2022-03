Frosinone, Ramunto alle Primarie: cultura è sviluppo

“Cultura fa rima con sviluppo e crescita del tessuto economico – ha dichiarato il prof. Raffaele Ramunto, candidato alle Primarie per la Città del 27 marzo prossimo – Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricchissimo di testimonianze artistiche, archeologiche, paesaggistiche, senza eguali. Queste risorse, unite alla programmazione di eventi culturali, possono costituire un volano formidabile per l’economia e l’occupazione. Si pensi, soltanto per fare un esempio, al Festival dei Conservatori della città di Frosinone che, nel corso delle otto edizioni, ha ospitato musicisti, artisti, discografici, produttori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Sono del parere che sia necessario continuare nel solco tracciato, negli ultimi 10 anni, in materia di cultura, dall’amministrazione comunale, che ha riservato sempre particolare attenzione nei confronti di due grandi eccellenze del territorio, come il Conservatorio ‘Refice’ e l’Accademia di belle arti. Credo che sia compito anche dell’amministrazione che verrà di continuare a valorizzare questi due istituti di riconosciuto prestigio a livello nazionale e internazionale, facendo sì che i talenti che frequentano le aule del Conservatorio e dell’Accademia siano sempre più spesso protagonisti della vita culturale del capoluogo”.

Selezione candidato centrodestra

Alle Primarie per la Città, insieme al prof. Ramunto, prenderanno parte, in veste di candidati, Rossella Testa, Sonia Sirizzotti, Riccardo Mastrangeli e Maria Grazia Cestra. Le operazioni di voto per la selezione del candidato a sindaco del centrodestra si svolgeranno domenica 27 marzo 2022, dalle ore 8:00 alle ore 21, presso le 4 sezioni della nuova sede comunale (Palazzo Munari), di Piazza VI Dicembre, della Delegazione Madonna della Neve e della Delegazione Scalo. Previsto anche un seggio mobile. L’obiettivo delle consultazioni è coinvolgere i cittadini in una iniziativa di grande partecipazione democratica, continuando l’esperienza amministrativa che ha reso possibile, in questi anni, la rigenerazione completa del volto della città, trasformata in un moderno capoluogo.



