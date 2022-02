Frosinone, Primarie, Mastrangeli: “Dare continuità allo sviluppo iniziato 10 anni fa”

I cinque candidati alle Primarie per la Città – Rossella Testa, Sonia Sirizzotti, Raffaele Ramunto, Maria Grazia Cestra, Riccardo Mastrangeli – si sono presentati, questa mattina, ai cittadini e alla stampa, al Parco Matusa. A introdurli alle persone presenti, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani.

“Crediamo nella democrazia e nella partecipazione dei cittadini alla dimensione amministrativa della propria città: per questo motivo, celebreremo, per la terza volta, le primarie, attraverso le quali ascoltare le esigenze e le richieste delle persone. Proprio su queste basi sarà costruito il programma del candidato a sindaco della coalizione del centrodestra – ha detto l’assessore al bilancio e alle finanze, Riccardo Mastrangeli – Oggi siamo qui per proseguire nella strada del cambiamento, per non tornare indietro rispetto alla città che conosciamo oggi.

Nel 2012 – ha proseguito Mastrangeli – abbiamo trovato la città in una situazione finanziaria critica, a cui abbiamo posto rimedio con una efficace azione di risanamento dei conti, continuando, al tempo stesso in una politica oculata degli investimenti, razionalizzando le risorse presenti”. Come noto, infatti, il Comune di Frosinone ha adottato, dal 2013, un oneroso programma di rientro dal debito allo scopo di recuperare il consistente disequilibrio dei conti dell’anno 2012 (circa 5,5 Milioni di Euro di disavanzo e 7 Milioni di euro di debiti fuori bilancio ripartiti nell’arco temporale di 10 anni). “Oggi, nella fase finale del piano di risanamento, le casse comunali possono disporre di maggiori risorse per continuare a far crescere il capoluogo, e beneficio di tutti i cittadini”. L’assessore Mastrangeli, incalzato dai giornalisti presenti, ha illustrato anche una serie di aneddoti riguardanti i dieci anni di amministrazione al fianco del sindaco Ottaviani. “Ricordo, con grande emozione, il momento in cui il Comune di Frosinone acquistò il teatro comunale Nestor, in cui da allora si svolge una stagione di prosa di grande successo – ha detto – Oppure quando, in un confronto con la magistratura contabile, ricevetti profonde perplessità alla proposta di utilizzare la formula del rent to buy per l’acquisto dell’ex edificio della Banca d’Italia. Il sindaco Ottaviani, in quell’occasione, mi disse che eravamo sulla strada giusta, anche se ci sarebbe voluto del tempo per raggiungere un obiettivo così ambizioso. E così è stato: abbiamo inaugurato lo scorso ottobre la nuova sede comunale a Palazzo Munari, prima amministrazione in Italia ad usare lo strumento del rent to buy. L’amministrazione Ottaviani – ha concluso – ha realizzato e messo in cantiere tante e tali opere che la nostra città, già trasformata nell’arco di dieci anni, ha posto solide basi di crescita anche per il futuro. Per questo, è importante proseguire il percorso di cambiamento che ha portato allo sviluppo e alla trasformazione dell’assetto culturale, ambientale, sociale e urbano di Frosinone”.

Le operazioni di voto per la selezione del candidato a sindaco del centrodestra si svolgeranno domenica 27 marzo 2022, a Frosinone, dalle ore 8:00 alle ore 21, presso le 4 sezioni (e un seggio mobile) di seguito indicate: nuova sede comunale (Palazzo Munari); Piazza VI Dicembre; Delegazione Madonna della Neve; Delegazione Scalo. I cittadini che intenderanno esercitare il diritto di voto, per la scelta del Candidato a Sindaco avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di versare un euro, da destinare a un fondo per sostenere iniziative a favore dei ragazzi diversamente abili del Centro Sociale Integrato comunale, di via Armando Fabi.



