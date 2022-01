Fiumicino, Magionesi: “Commissione itinerante sull’Arrone”

“Si è svolta questa mattina una Commissione Ambiente itinerante a Maccarese, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell’argine da parte della Regione, presente sul posto con uno dei suoi tecnici”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

Gli interventi attesi da moltissimo tempo

“Gli interventi – aggiunge –, attesi da moltissimo tempo, interesseranno circa un chilometro e mezzo di sponde, dal ponte alle molette, e dureranno all’incirca due mesi, tempo permettendo. La Commissione si è poi spostata a Fregene, al parco di via Maiori, dove è in corso la sostituzione e messa in sicurezza di tutti i giochi e il ripristino dell’impianto idraulico”.