Frosinone, lavori straordinari nei quattro comprensivi

Sono stati utilizzati i giorni della pausa natalizia, con le scuole chiuse per le vacanze, per proseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui plessi scolastici di tutto il territorio, già in programmazione negli ultimi mesi. L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore servizi tecnici, coordinato da Angelo Retrosi, ha affidato la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) per la realizzazione dei lavori di manutenzione dei locali, posti al piano secondo dello stabile comunale di piazza VI dicembre, ai fini della predisposizione in via emergenziale di aule scolastiche per il plesso Campo Coni, mediante il rifacimento dell’impianto elettrico e di condizionamento. L’importo dei lavori è pari a 6.217,12 euro. Il dirigente ha quindi provveduto all’approvazione del progetto e all’avvio della procedura di affidamento dei lavori, che prevedono interventi edili di tramezzatura e successive rifiniture, oltre alla integrazione degli impianti di illuminazione e termici, per un importo di 154.000 euro. La giunta Ottaviani, infatti, aveva dato indirizzo agli uffici di predisporre gli atti conseguenti alla sistemazione dei locali da adibire ad aule scolastiche a supporto delle attività in corso per il necessario adeguamento alle norme di distanziamento, allo scopo di restituire l’immobile della Camera di commercio, attualmente in locazione, alla proprietà dell’ente pubblico-economico.

Messa in sicurezza

Sono stati inoltre programmati gli interventi relativi alla messa in sicurezza dell’area esterna della scuola d’infanzia in via Barbagallo, attraverso la rimozione di ceppi e l’ampliamento della soletta in cemento armato esistente di pertinenza dell’area riservata ai giochi all’aperto; alla manutenzione straordinaria della scalinata esterna presso la scuola primaria “Cavoni”, attraverso il rimaneggiamento delle lastre di rivestimento la sostituzione di quelle danneggiate, con le lavorazioni accessorie necessarie a completare la scalinata a regola d’arte; alla manutenzione straordinaria dei parapetti a protezione della copertura praticabile della scuola primaria “Giovanni XXIII” (contestualmente, verrà eseguita la rimozione della canna fumaria inattiva e la risistemazione dei pannelli isolanti posati a secco); alla messa in sicurezza del muro di contenimento di terrapieno in via Mazzini (adiacenze ASI) attraverso il ripristino della cortina muraria. I lavori necessari sono stati stimati per un importo pari a 29.819,34 euro.

Sono stati, infine, affidati, i lavori relativi all’implementazione delle coperture dei complessi scolastici “Aldo Moro” in via Mastruccia e “Pietrobono” in via Puccini, con la verifica della funzionalità e l’eliminazione di infiltrazioni di acque piovane, per un importo di 39.688,27 euro.



