Frosinone, apre il Villaggio di Natale al Matusa

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha partecipato all’inaugurazione del Christmas village al Parco Matusa, dando così il via ufficialmente al ricchissimo calendario di eventi, appuntamenti culturali e rappresentazioni per le famiglie, in programma fino al 6 gennaio 2022. Nel corso della giornata di domenica, il Villaggio di Natale, organizzato da Ie Food Sport & Events e patrocinato dal Comune di Frosinone, ha incantato gli spettatori con la statua luminosa, i numeri del clown sulla corda, dei trampolieri e di Spiderman, immergendo grandi e piccoli nell’atmosfera natalizia anche grazie a una nevicata (artificiale) in piena regola.

Il tema del “Natale” sarà al centro di ogni iniziativa del Villaggio

Nello spazio espositivo, trovano posto trenta casette, per la vendita di artigianato di qualità, prodotti tipici del Natale, agroalimentari e florovivaistici, con enogastronomia del territorio. Tutta l’area è valorizzata da luminarie a led, mentre gli spazi verdi fanno da cornice all’Ice Park e al mercatino incantato. La pista di pattinaggio occupa ben 300 metri quadrati di puro divertimento per tutti, con spettacoli di grande livello: resterà sempre aperta per tutto il periodo delle feste.

Durante tutti i fine settimana e nei giorni compresi tra il 18 e il 31 dicembre verranno programmati spettacoli, show e intrattenimento a tema anche con il coinvolgimento di artisti di strada, gruppi teatrali e performer.

Saranno realizzati spettacoli esclusivi con la partecipazione di mascotte animate dei personaggi più amati dai bambini, oltre ad appuntamenti enogastronomici in grado di attrarre pubblico da tutta la provincia.

Spettacoli-evento verranno programmati per i bambini in occasione dell’arrivo di Babbo Natale e della Befana. In occasione dell’Epifania, in attesa della simpatica vecchietta con la scopa, spazio all’animazione per i più piccoli. Per info: arenamatusafestival.it.



