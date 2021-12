Sanità, Lena (Pd): aumentano i servizi dell’ospedale dei Monti Prenestini

“Un altro passo in avanti per ampliare i servizi offerti dall’Ospedale dei Monti Prenestini – Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio –

Nei giorni scorsi – continua Lena – avevamo annunciato una nuova fase di ripartenza che dal 1° dicembre ha già visto muovere i suoi primi passi.

Sala gessi

Hanno riaperto, infatti, il servizio della sala gessi e l’ambulatorio specialistico ortopedico, alternati con la presenza – altra novità attesa – del medico ortopedico presso il Pronto Soccorso.

Questo è solo l’inizio di un percorso che dovrà riportare a Palestrina i servizi di Ginecologia, Ostetricia, Pediatria e di altre strutture importanti per l’assistenza sanitaria. Non dimentichiamo i sacrifici sostenuti dall’Ospedale nel periodo più drammatico della pandemia e questi primi passi rappresentano una prima risposta agli impegni presi e agli appelli dei Sindaci dei Monti Prenestini” conclude Lena.



