Fiumicino, ambulanza e sicurezza sanitaria, Fortini-Petrillo: “Presto commissione sul tema”

“Preoccupa il depotenziamento in corso da parte del 118 delle ambulanze che coprono la porzione di litorale che da Ostia arriva fino a Fiumicino. Le 3 ambulanze rimaste del Grassi e quella di Casal Bernocchi coprono a malapena le esigenze del nostro Comune.

È per questo che abbiamo deciso di convocare una Commissione sul tema

Sarà occasione per approfondire gli attuali livelli di copertura del sistema sanitario, comprendere quali siano i reali tempi medi di percorrenza delle ambulanze a disposizione e capire quale sia il ruolo del nucleo di cure primarie di via Coni Zugna e quello di Fregene, ovvero quali servizi attualmente eroghi e a chi rivolti. Solo facendo chiarezza su questi aspetti potremo capire realmente se il nostro territorio è in sofferenza dal punto di vista sanitario o meno”.

Lo dichiarano il Presidente della Commissione Politiche sociali Armando Fortini e il consigliere comunale Angelo Petrillo.