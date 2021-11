Sanità, Lena (Pd): “Grande risultato”

“Si è appena concluso con l’approvazione finale in Consiglio, l’iter della proposta di legge istitutiva dell’Azienda regionale sanitaria ‘LAZIO.0’ – Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio – Una legge – continua Lena – che proietta in avanti il nostro modello sanitario e istituisce un’azienda di servizi per conto delle aziende sanitarie, anche in grado di provvedere al reperimento di personale. Lo scopo dell’Azienda ‘LAZIO.0’ sarà, infatti, quello di supportare e coordinare le realtà del servizio sanitario regionale migliorando e snellendo i processi amministrativi, anche in vista degli impegni strategici per la realizzazione del PNRR. Le nostre amministrazioni sanitarie potranno in questo modo concentrarsi sui servizi alla persona, aumentando le performance su appropriatezza e qualità delle cure. Stiamo così migliorando la nostra sanità pubblica e i servizi ai cittadini” conclude Lena.



