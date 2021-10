Soriano nel Cimino, torna la Sagra delle Castagne

Famiglie in festa per la Sagra delle Castagne, che si è arricchita di un angolo prezioso, un vero tuffo nel passato, che ha riscosso un grande successo nella terrazza del Belvedere.

Protagonisti i giochi medievali realizzati artigianalmente nel laboratorio “Da cosa nasce cosa”, proposto nel corso dell’estate da Cooperativa Gli anni in tasca e associazione Eta Beta Odv.

Tutto è nato nel progetto di inclusione sociale sviluppato nella collaborazione con Ludika 1243, e visto il grande successo, nell’ultimo fine settimana sorianese, l’Ente sagra della castagna, presieduto da Antonio Tempesta, il Comune di Soriano nel Cimino, con l’interessamento dell’assessore Rachele Chiani e la Asl Viterbo, Servizio Disabile adulto, hanno proposto la creazione di un angolo di divertimento anche all’ombra del Castello Orsini.

Protagonisti i giochi in legno pensati, progettati e costruiti dai ragazzi nel corso del laboratorio di falegnameria artigianale, supervisionato dal tecnico Stefano Del Moro, dell’associazione U-mani, due mesi di lavoro nel Centro Eta beta e il Papavero.

Nella due giorni tra il 16 e 17 ottobre, quindi, il Belvedere è diventato un angolo giochi uscito direttamente dal passato, con i ragazzi, Roberto, Francesco, Stefano, e Corrado, pronti a spiegare ai curiosi il funzionamento, sempre supportati dalle operatrici Elisa Soricillo e Serena Urbani.

Ed è stato un successo: tantissime famiglie hanno giocato insieme, scoperto il divertimento con manufatti popolari tornati da un tempo passato, coinvolgendo sia bambini che adulti.

La soddisfazione de Gli anni in tasca

“Una grande soddisfazione per tutti i protagonisti – spiegano da Gli anni in tasca – che dimostra il grande valore didattico di attività e laboratori, che portano i nostri ragazzi ad offrire un servizio e la comunità a fruirne. E’ quello che definiamo inclusione capovolta, in grado di portare i ragazzi sul territorio, pronti a dare loro un’occasione agli altri, potendo creare così punti fermi fuori dal proprio ambiente, aumentando fiducia in sé stessi ed autostima. Teniamo a ringraziare l’intera Soriano nel Cimino, l’Ente e il Comune, che hanno apprezzato e accolto questa idea”.

Per chi vorrà divertirsi ancora, l’appuntamento è al Centro Eta beta e il Papavero, via San Pellegrino 49 a Viterbo, il prossimo 31 ottobre con “Giochi mostruosi”, un pomeriggio di divertimento in occasione di Halloween, quando i ragazzi accoglieranno la comunità viterbese con un allestimento a tema e nuovi giochi.