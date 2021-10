Virginia Raggi: “Grazie”

Così Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Grazie a tutti i cittadini per la fiducia che mi avete dato, le migliaia e migliaia di persone che mi hanno appoggiato, tutte le persone che ogni giorno non mi fanno mancare il loro affetto. Grazie a tutti voi.

È stato un onore essere alla guida di questa meravigliosa città, la mia città.

Dopo 5 anni di attacchi violentissimi, anche personali, ai quali in pochi avrebbero resistito, ho ottenuto poco meno di quanto hanno ottenuto le corazzate di centrodestra e centrosinistra. E questo è un dato da tenere in conto e su cui nei prossimi giorni faremo necessariamente una riflessione.

Prevengo subito polemiche assurde: nessun attacco

Non è il momento di dividerci. È il momento di restare uniti, più che mai.

Il mio, il nostro, è stato un risultato importante che dà voce a tantissime persone che hanno creduto in me e nel lavoro che abbiamo fatto: ripristinare un’etica nella politica, riportare il rispetto della legalità nell’uso dei soldi pubblici, dare lavoro in modo pulito a ditte che prima non potevano lavorare su Roma, rifatto strade, case, scuole. Ho chiuso 6 campi rom. Ho gettato le basi per fare risorgere Roma.

Ci sono tanti progetti avviati grazie al lavoro fatto da me, come l’Expo che ho voluto con una determinazione che non ha pari, grandi eventi in arrivo e gare d’appalto in corso. Ho fatto la parte più difficile e ora non hanno più scuse per non governare bene.

Noi comunque vigileremo

Ai miei avversari, ora al ballottaggio, faccio i migliori auguri perché gestire questa città è un compito complesso, impegnativo come pochi. Ritorno a ribadire che servono fondi e poteri speciali per Roma. È la capitale di tutti noi italiani, una città al servizio dell’intero paese e di tutti i cittadini. Ed è la città che amo immensamente. Governatela bene! Mettiamo da parte l’acredine e lavoriamo per Roma.

Il mio cuore e il mio pensiero vanno agli ultimi, ai fragili e alle periferie. Mi auguro che il nuovo sindaco mantenga le promesse e non abbandoni le periferie. Noi vigileremo anche su questo. Sono e resto al vostro fianco. Nella vita tutto si può fare meglio ma vi assicuro che non c’è stato in questi anni un solo momento che io non abbia dedicato alla città e al lavoro.

È stata una campagna elettorale impegnativa

Ringrazio Luigi Di Maio e Giuseppe Conte che ci hanno messo la faccia. Ringrazio i miei consiglieri comunali: nei momenti più complessi loro erano al mio fianco. Ringrazio gli assessori. Ringrazio gli oltre 20mila dipendenti di Roma Capitale e gli altri 25mila circa che lavorano per le aziende partecipate. Un grazie con tutto il cuore ad Alessandro Di Battista.

Ringrazio anche i consiglieri d’opposizione: abbiamo realizzato e avviato progetti straordinari per Roma. È anche merito vostro. Ringrazio i presidenti di municipio e tutte le persone che ho incontrato lungo questo percorso che, lo ribadisco, non si ferma.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e mi è stata vicina. Sempre.

