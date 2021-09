Raggi: “Riforestare un angolo di Roma, tra il Grande Raccordo Anulare e un centro commerciale, nel Municipio V, con 4000 nuovi alberi”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Da questo momento il terreno passa in adozione all’Associazione che farà partire, insieme a tanti volontari, un processo di riforestazione.

Insieme costruiremo una grande Muraglia verde. Si comincia con 4000 alberi per poi realizzare un vero e proprio bosco urbano per noi e per le prossime generazioni.

Un grazie di cuore ad Alessandro Di Battista, Alfonso Pecoraro Scanio e Alessandro Bianchi per avere promosso l’iniziativa e a tutti coloro che hanno partecipato e che lavoreranno per portarla avanti.