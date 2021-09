Frosinone, Corso Lazio: aggiornamento del progetto della scuola

L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore servizi tecnici, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha attivato la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per l’aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei lavori inerenti alla realizzazione della scuola elementare in Corso Lazio.

La procedura negoziata avverrà previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La prestazione in oggetto prevede un importo complessivo di € 269.776,52

La Provincia di Frosinone, quale Stazione Appaltante, provvederà alla cura e alla gestione della procedura di gara secondo quanto disciplinato nell’accordo di collaborazione tra le parti.

Le importanti modifiche normative occorse dall’approvazione del progetto definitivo da parte della giunta Ottaviani, infatti, hanno fatto sì che intervenissero dei mutamenti sostanziali di carattere tecnico-economico rispetto agli elaborati approvati: da qui, la necessità dell’aggiornamento dei progetti.

L’intervento rientra nell’ambito dell’articolato programma dell’amministrazione Ottaviani per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, per il quale è risultata assegnataria di un finanziamento di circa 18 milioni di euro. Nel medesimo programma appaiono, inoltre, il completamento delle infrastrutture per la mobilità (quartiere Colle Timio), il miglioramento della sicurezza stradale e delle piste ciclabili, con la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area della Stazione ferroviaria (con la pedonalizzazione dell’intera superficie antistante l’edificio viaggiatori mediante l’eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell’intero sistema di viabilità dell’area); nel medesimo quadro, vanno inclusi il completamento del verde pubblico a Corso Lazio, e appunto la realizzazione, nella medesima area, della nuova scuola elementare e della nuova scuola materna.



