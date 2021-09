Frosinone, elezione consiglio dei giovani a novembre, in sicurezza

Posticipate le elezioni per l’istituzione del consiglio dei giovani. Tale provvedimento, adottato tramite delibera di giunta, si è reso necessario per l’innalzamento della curva dei contagi epidemiologici tra i giovani del territorio. Inizialmente previste per domenica 3 ottobre, le consultazioni si terranno, quindi, il 21 novembre, consentendo così, inoltre, una maggiore attività di promozione e pubblicizzazione della iniziativa stessa.

Vita sociale

Il Consiglio comunale dei giovani ne promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro, di promuovere la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale, facilitando la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuove l’informazione rivolta ai giovani; elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Per informazioni, è possibile contattare l’Assessore Cinzia Fabrizi (0775 2656607; ass.cfabrizi@comune.frosinone.it) o la Coordinatrice Valeria Nichilò (0775 2656517; valeria.nichilo@comune.frosinone.it).



var url196169 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=196169”;

var snippet196169 = httpGetSync(url196169);

document.write(snippet196169);