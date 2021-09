Frosinone, attivo il trasporto alunni con disabilità

Il servizio Pubblica Istruzione del comune di Frosinone rende noto che sono state pubblicate le modalità operative per il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie, o percorsi triennali di istruzione e formazione (a.s. 2021/2022). L’avviso pubblico, con il relativo modulo da riempire (allegato A), è disponibile sul sito istituzionale al link https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_514516_876_1.html.

L’obiettivo è quello di creare una rete di collaborazione tra enti territoriali finalizzata a garantire a ogni studente disabile il raggiungimento della propria sede scolastica o della sede di svolgimento del percorso formativo alternanza scuola/lavoro.

Istanze in busta chiusa

Le istanze dovranno essere inoltrate in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico Studenti con Disabilità – A.S. 2021/2022” tassativamente presso l’ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre) o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), fino al 24 settembre 2021 e dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’allegato A.

Il Servizio Pubblica Istruzione si riserva di valutare le richieste pervenute, organizzando il servizio di trasporto scolastico sulla base del proprio assetto organizzativo e in relazione alle necessità di garantire tutte le misure in vigore per l’emergenza sanitaria, oltre che delle necessità lavorative del nucleo familiare di riferimento. Per informazioni, è possibile rivolgersi al servizio Pubblica Istruzione, contattando Alessandro Petricca (0775/2656261; alessandro.petricca@comune.frosinone.it), o recandosi (solo previo appuntamento telefonico) presso la sede dell’ufficio in piazza VI dicembre nella giornata del mercoledì.





