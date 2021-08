Raggi: “In questo momento la priorità è il lavoro”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In questo momento la priorità è il lavoro. La pandemia ha messo in ginocchio commercianti e ristoratori. Noi li abbiamo supportati mettendo in campo aiuti concreti. Per favorire la ripartenza di bar e ristoranti, abbiamo concesso l’aumento dello spazio destinato ai tavolini sui marciapiedi, annullando il canone di occupazione di suolo pubblico per il 2020-2021.

Ho chiesto, inoltre, al presidente del Consiglio Mario Draghi di estendere questa misura anche per il 2022.

In questo modo le attività come ristoranti e bar che non hanno spazi sufficienti e che lo hanno richiesto, potranno occupare gratuitamente lo spazio esterno alle proprie vetrine, con procedure di richiesta e rilascio rapide e semplificate.

Vogliamo sostenere i nostri imprenditori e le loro attività, perché puntiamo sul lavoro per ripartire insieme in sicurezza.