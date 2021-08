Scanzi: “Non dovreste mai criticare la statista Boschi. È fantastica”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Aveva quasi tutti i media dalla sua parte, eppure è riuscita a distruggere dalle fondamenta la sua carriera politica. Ha conquistato prima, e spolpato elettoralmente poi, il Partito Democratico. Ha contribuito a far nascere un “partito” che è vivo solo nel nome, e che va quasi a sempre a braccetto col centrodestra (perfino sul ddl Zan). Si è creduta financo Calamandrei, provando addirittura – dall’alto delle sue competenze inattaccabili – a disintegrare la Costituzione, in tandem con quell’altro giglio incantato di nome Verdini.

Un vero fenomeno.

Ha promesso di lasciare la politica se avesse vinto il sì quel meraviglioso 4 dicembre 2016, e a suo modo lo ha fatto, perché da quel giorno ha meno voti di Rodrigo Ely e conta meno di Arturito nella Casa di Carta.

Un vero fenomeno

All’apice del suo potere è riuscita perfino a far vincere la destra nella “sua” città, Arezzo, che (comprensibilmente) in buona parte la detesta e che (altrettanto comprensibilmente) ha preferito votare chiunque tranne lei o sue amene propaggini politiche.

La Boschi è straordinaria. Un vero fenomeno. Per questo non dovreste mai criticarla. Non si era forse mai visto in politica un “talento al contrario” così evanescente e al contempo così venerato dai giornaloni. Ella è una sorta di rutilante Crisantemi della politica, solo che lei non fa la panchina nella Longobarda ma in Parlamento. La statista Boschi parla, agisce e detta la linea per il nostro bene: se dice una cosa, state pur certi che quasi sempre la strada giusta sarà quell’altra.

Ora, uscendo momentaneamente dal malinconico letargo politico che la caratterizza da quasi cinque anni, Mary Helen Woods ha tuonato contro Conte, così reietto e antidemocratico da voler dialogare addirittura con i talebani. Che zozzone ‘sto Conte! Mica ha il talento di uno Scalfarotto, una Bellanova o quell’altro che parla come se gli avessero calato le corde vocali nell’elio. Quelli sì che son statisti e fenomeni!

Ovviamente Conte non ha detto questo, e certo non intendeva quel che la Boschi ha fatto finta di capire, ma i renziani (pardon: quel che ne resta) sono così. Inventano, fraintendono, mistificano.

Da sempre e per sempre

Ma il punto è un altro: la statista Boschi che ora ha pure il coraggio di attaccare Conte su talebani, sessismo e fondamentalismo, è per caso la stessa amica – nonché collega di “partito” – di quel Renzi che va a braccetto con il noto filantropo bin Salman, accusato tra le altre cose di omicidio, e straparla di Arabia Saudita culla del nuovo Rinascimento, sebbene in quel paese le donne abbiano meno diritti di Kunta Kinte? È la stessa Boschi?

Un vero fenomeno.

Non criticate mai la Boschi: siamo oltre ogni forma di autolesionismo e masochismo involontarii. L’insigne Thatcher di Laterina è così tenera da non rendersi neanche conto di quanto ogni sua mossa politica si riveli puntualmente ridicola, irricevibile e controproducente. Anzitutto per lei.

Dev’essere dura, ma noi continueremo indefessi a tifare per lei. Daje Meb, continua così!



var url194054 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=194054”;

var snippet194054 = httpGetSync(url194054);

document.write(snippet194054);