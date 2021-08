Raggi: “Un altro impegno mantenuto per la nostra città”

Così la prima cittadina di Roma sulla sua pagina Facebook:

Un altro impegno mantenuto per la nostra città. Avevamo assicurato l’avvio dei lavori al Palazzetto dello Sport nel giro di poche settimane e così è stato. Lunedì 2 agosto, infatti, la società che ha vinto il bando per i lavori di riqualificazione dell’impianto di Viale Tiziano ha iniziato ufficialmente la fase di cantierizzazione e avvio dell’allestimento per lo svolgimento degli stessi. La durata dei lavori sarà di 180 giorni, così come previsto dal bando, e questi riguarderanno sia la parte interna che il perimetro esterno dell’impianto.

Il Palazzetto dello Sport presentava delle gravissime carenze strutturali che non ne permettevano il mantenimento dell’agibilità e il preservare l’incolumità di chi vi accedeva.

Abbiamo per questo stanziato circa 3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione, lavori purtroppo evitati da decenni, e ora potremo, in pochi mesi, vedere davvero il capolavoro di Nervi in tutta la sua bellezza ma, soprattutto, sarà possibile viverlo in piena sicurezza, rendendolo a disposizione delle squadre sportive romane già a partire dalla stagione sportiva 2022/2023.