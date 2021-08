Raggi sui Punti Verde Qualità

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ricordate i Punti Verde Qualità? Si tratta di progetti per riqualificare parchi e aree verdi di Roma, o impianti sportivi, partito più di dieci anni fa. Un’iniziativa che, nelle intenzioni, era anche positiva ma i cui risultati sono stati disastrosi: a parte alcuni casi virtuosi, ha prodotto debiti per il Comune, opere avviate e mai completate, fallimenti dei soggetti privati coinvolti, contenziosi legali. Un esempio di cattiva amministrazione cui mettiamo la parola fine grazie a un accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che chiude i contenziosi e libera risorse per far ripartire i progetti.

I Punti Verde Qualità funzionavano così: un privato presentava un progetto per la riqualificazione di un parco o nuovi impianti sportivi, con la previsione di realizzare strutture per dare servizi ai cittadini, ripagando così l’investimento. Per realizzare il progetto chiedeva soldi in prestito alle banche, con mutui garantiti da Roma Capitale con una fideiussione. Purtroppo, senza controlli, la cosa è sfuggita di mano: molti hanno esagerato con progetti faraonici irrealizzabili, tante opere sono rimaste incomplete, le imprese sono fallite, i finanziamenti sono sfumati e il Comune ha dovuto garantirli.

Ogni anno, nel bilancio, era dunque necessario accantonare le somme necessarie a ripagare le banche, che venivano quindi sottratte ad altre opere utili per la città. Ora si cambia: Roma Capitale non sarà più garante degli ex concessionari dichiarati decaduti e i cui mutui sono stati risolti per le morosità accumulate, mentre per i concessionari ancora attivi l’eventuale impegno finanziario dell’Amministrazione viene notevolmente ridotto.