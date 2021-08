Raggi: “Roma è tra le destinazioni di viaggio preferite dai turisti”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Roma è tra le destinazioni di viaggio preferite dai turisti: sin da subito, ci siamo impegnati ad attrarre un turismo sostenibile e di qualità, rispettoso della città e significativo per il comparto, lavorando a best practices condivise con le Città d’Arte italiane.

Con il Piano del turismo Futouroma, abbiamo delineato le priorità per la valorizzazione del settore. Allo stesso modo, abbiamo dato grande impulso al turismo congressuale, con il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Regione Lazio e Convention Bureau Roma e Lazio che conferma il ruolo centrale del settore M.I.C.E. per lo sviluppo economico della Capitale e polo di riferimento per il target business.