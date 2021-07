Fratoianni: “La famiglia in cui nasci determina le tue possibilità. Prima ancora dei tuoi sforzi o del cosiddetto merito”

La famiglia in cui nasci determina le tue possibilità.

Prima ancora dei tuoi sforzi o del cosiddetto “merito”.

Se hai sufficienti risorse puoi scegliere se e come continuare i tuoi studi, quale strada percorrere, in completa #libertà.

Se non ne hai, molto spesso non puoi semplicemente scegliere.

Questa è la realtà che vivono sulla propria pelle migliaia di giovani

Una realtà scolpita nei dati impietosi sull’abbandono scolastico che aumenta, sul calo delle iscrizioni all’università, sul basso numero di laureati.

Oltre ai dati sulla disoccupazione giovanile e sui salari sempre più bassi.

Una realtà che siamo convinti debba assolutamente cambiare.

Un’#IstruzioneGratuita dalla culla all’università è un passo fondamentale per garantire a tutte e tutti le stesse opportunità.

Ma per farlo è necessario combattere le #diseguaglianze e redistribuire la #ricchezza in mano a pochi.

#NextGenerationTax è la nostra proposta per farlo e garantire un #futuro alle prossime generazioni.



