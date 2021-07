Frosinone, Acea: interruzione idrica martedì 27 luglio

Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice presso via Cese, martedì 27 luglio dalle ore 08:00 alle 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate saranno: via Cese, via Cese Corridori, via Colle Cottorino, via Selva Casilina, via Cavoni, via Degli Aurunci, via Ausonia, via Casilina direzione Ferentino, viale Parigi, viale Bruxelles, via Strasburgo, viale Madrid, viale Amsterdam, via Baden Powell, via Olimpia, via Michelangelo e zone limitrofe. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).



