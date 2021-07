Raggi: “Nasce la prima comunità alloggio di Roma Capitale per persone anziane”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nasce la prima comunità alloggio di Roma Capitale per persone anziane: si chiama Casa Giada Gialla e ospita 10 persone in un ambiente curato, con spazi comuni, a dimensione familiare. Lo abbiamo inaugurato in un edificio in zona La Giustiniana: al piano inferiore abbiamo già aperto il cohousing Casa Giada e al piano superiore presto aprirà la comunità alloggio Casa Giada Verde, sempre per anziani fragili.

Questi non sono i primi appartamenti condivisi per persone anziane che apriamo a Roma: abbiamo già inaugurato un cohousing in zona Torre Gaia, e uno in zona Monteverde, in appartamenti confiscati alla criminalità. E allo stesso tempo non saranno gli ultimi, perché abbiamo messo in campo un progetto molto più ampio per superare la logica delle case di riposo di grandi dimensioni a favore di nuove forme di ospitalità a dimensione familiare.

Siamo orgogliosi di questo progetto, perché rimette al centro il benessere e la qualità della vita delle persone anziane. Ringrazio l’assessora Veronica Mammì, il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e tutti coloro che hanno contribuito.