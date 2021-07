Zoomarine, una domenica dedicata al peperoncino

Una giornata tutta peperoncino a Zoomarine, il più grande Parco marino italiano. Domenica 18 luglio è tempo di gusto e sapori al Parco di Roma, che offre ai suoi ospiti un programma ricco di appuntamenti alla scoperta del peperoncino.

Expo di piante di peperoncino

Per l’occasione Zoomarine ospita una expo di piante di peperoncino e prodotti tipici, con sessioni di degustazione e percorsi informativi. Sempre nel segno del gusto la presenza dell’Ambasciata del Messico, con stand e dimostrazioni di cucina messicana.

In programma anche un simpatico seminario sull’uso del peperoncino a tavola e le degustazioni gratuite di pizze e frittelle piccanti cucinate al momento alla presenza di uno chef testimonial dell’iniziativa.

Ad animare la giornata a Zoomarine arriva anche il campione d’Italia mangiatore di peperoncino, Arturo Rencricca, che animerà una simpatica sfida tra gli ospiti del Parco.

La giornata prosegue fino alle ore 23, con la possibilità di godere del divertimento e dell’animazione di Zoomarine anche nelle ore serali.

Zoomarine ha organizzato per questa estate una serie di eventi ed iniziative molto interessanti e divertenti, un calendario di attività in grado di accompagnare le vacanze degli italiani in massima sicurezza, nel pieno rispetto di norme e procedure anti Covid.