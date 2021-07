Raggi: “Proseguono i lavori davanti alla Stazione Tiburtina”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Proseguono i lavori davanti alla Stazione Tiburtina dopo l’abbattimento di un tratto della tangenziale Est. Ormai i cittadini possono passeggiare, già da diverse settimane, sui nuovi marciapiedi: sono più grandi rispetto a prima, quindi più spazio per i cittadini ma anche per i negozi e le attività commerciali della zona.

Questo intervento fa parte del progetto di riqualificazione del piazzale dopo la demolizione della Tangenziale. Siamo intervenuti dopo decenni di degrado.

Nei prossimi giorni sarà completata l’installazione della nuova pavimentazione per le banchine dei bus con percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti e quella dei parapedonali.