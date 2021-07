Raggi: “Chiuso un altro campo rom a Roma, quello della Monachina”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo adottato un metodo semplice: pugno duro nei confronti di chi pensava di poter vivere ‘a scrocco’ dell’amministrazione e dei cittadini che pagano le tasse; assistenza per tutti coloro che, invece, hanno bisogno di aiuto, in primis i bambini. I più piccoli hanno il diritto di poter frequentare le scuole e di crescere in un ambiente sano. È il nostro modello, la ‘terza via’ basata su inclusione e rispetto della legalità, sulla tutela dei diritti e sul rispetto dei doveri. Un sistema definito, con una progettualità chiara che l’Unione Europa ha deciso di finanziare.

Mettiamo fine a un sistema che favorisce la ghettizzazione, che fa spendere milioni di euro ogni anno alla città e ai romani e che crea disagi per i cittadini e gli stessi occupanti.