Ai Castelli Romani arriva la mission solidale Passione Pappagalli Free Flight

Una mission solidale per far scoprire il mondo dei volatili a bambini ed anziani. L’ associazione Passione Pappagalli Free Flight, affiliata con la FOI (Federazione Ornitologica Italiana), ha deciso di dedicare una giornata, quella dell’ 11 giugno, ad un percorso di sensibilizzazione per sottolineare l’importanza del legame tra umani ed animali.

I progetti

Con il supporto dell’ istituto farmaceutico Candioli sono stati avviati dei progetti a scopo benefico rivolti ad alcune strutture che si occupano di bambini con spettro autistico, ma anche realtà vicine a bambini , adolescenti e anziani. Una serie di esperienze didattiche sensoriali ideate con lo scopo di dispensare gioia e colori ai più piccini, sensibilizzare gli adolescenti che si affacciano al mondo del lavoro e infine portare stupore agli anziani.

L’associazione, che vede alla presidenza Chiara Alessandrini, vice presidenza dell’attore comico Enzo Salvi (in questo periodo impegnato sul set della nuova stagione del film per la tv “Din Don”) segretario Luciano De Angelis, sarà quindi presente ai Castelli Romani il prossimo 11 giugno con i suoi operatori presso: l’ Asilo nido internazionale trilingue “La Maisonnette” a Grottaferrata , a seguire incontro con il fantastico “Centro di Formazione Capodarco “. Il 12 giugno appuntamento presso la Casa di Cura ” Villa delle querce” a Nemi, per regalare agli ospiti residenziali una super giornata Pappagallesca.

Per info pagine social Facebook Passione Pappagalli free flight o www.passionepappagallifreeflight.com