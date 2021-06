Raggi: “Ostia sarà una priorità per il nuovo questore di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

È una scelta che mi fa molto piacere visto che in questi anni abbiamo lavorato tanto per tutti i cittadini onesti che vivono sul litorale di Roma. Lo ringrazio per le sue parole perché sono convinta che le Istituzioni unite possono ottenere importanti risultati.

In questi anni abbiamo dichiarato guerra a tutti i clan che vivevano e facevano affari in questo territorio, abbiamo iniziato ad abbattere il lungomuro e gli stabilimenti abusivi per restituire la vista e l’accesso al mare per i cittadini, abbiamo realizzato una bellissima pista ciclabile, restaurato la fontana dello zodiaco, aperto il nuovo skate park, il nuovo mercato sociale, abbiamo illuminato il borgo medioevale dove si trova il bellissimo castello, solo per citare gli ultimi interventi che abbiamo realizzato.