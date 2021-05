Raggi: “Roma diventa capitale dell’agrifood”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Roma diventa capitale dell’agrifood. Con il Piano strategico presentato oggi lanciamo una sfida per il futuro della nostra città: vogliamo definire gli ambiti sui quali concentreremo il nostro lavoro nei prossimi anni, per sostenere e potenziare il comparto agroalimentare di Roma che conta oltre 40mila imprese. Il Piano strategico Agrifood è il frutto di un lavoro congiunto – coordinato dagli Assessorati allo Sviluppo Economico e all’Urbanistica di Roma Capitale – con Camera di Commercio di Roma, associazioni di categoria, enti di ricerca e università. Voglio ringraziare tutti, perché ora la città possiede una vera e propria agenda operativa con obiettivi a breve, medio e lungo termine.

La Capitale è il comune agricolo più grande d’Italia e uno dei più grandi in Europa: siamo riusciti a mettere a sistema gli operatori della filiera con l’obiettivo di valorizzare l’enorme potenziale che può esprimere il territorio capitolino in termini culturali, economici e sociali, sfruttando la sua vocazione rurale millenaria, una tradizione gastronomica apprezzata in tutto il mondo ed esperienze imprenditoriali di successo.

La filiera agroalimentare ha reagito meglio di altri alla crisi causata dal Covid, ai cambiamenti del mercato e delle abitudini dei consumatori dimostrandosi un asse portante dell’economia locale. Il Piano Agrifood può dare nuovo slancio alle imprese del settore e prospettive di crescita e sviluppo alla città.