Raggi: “Rendiamo più belli i nostri spazi verdi”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tra gli interventi più recenti, la rasatura dei prati del Giardino Mario Moderni nel Municipio XIII, del parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle e degli spartitraffico di via Longoni, nel Municipio V, di via Trionfale nei pressi dell’istituto Fermi, nel Municipio XIV, e di viale Togliatti, Bardanzellu e Franceschini a Colli Aniene, nel Municipio IV.

La nostra città offre tantissimi spazi verdi, tra parchi, giardini, ville. Ce ne stiamo prendendo cura per renderli sempre più belli, decorosi e sicuri.