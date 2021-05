Raggi: “Il duro lavoro di questi anni sta finalmente ripagando i romani per i tanti sacrifici”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Bisogna ammetterlo: oggi a Roma non si parla d’altro. L’arrivo a Roma di José Mourinho sulla panchina della As Roma è una notizia che ha destato l’interesse di tutti, sportivi e non sportivi. Credo che questo entusiasmo sia legato anche alla volontà di mettersi alle spalle le angosce per il Covid, le difficoltà nella ripresa dell’economia e del mercato del lavoro. Tutti abbiamo bisogno di porre la nostra fiducia nel futuro: usciremo da questa crisi!

L’arrivo di un personaggio così carismatico, al di là delle questioni esclusivamente sportive, è quindi un bel segnale non solo per i tifosi giallorossi ma per tutta la città, per gli appassionati di calcio ma anche per tutti gli altri.