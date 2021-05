Raggi: “Alberto Sordi ci apre nuovamente le porte di casa sua”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Con la notizia della riapertura sono arrivate già migliaia di prenotazioni, segno di ripresa del fermento culturale cittadino e conferma che la chiusura della villa non ha mai interrotto l’interesse dei visitatori per l’arte e nei confronti di un attore amatissimo da tutti noi.

E c’è di più: per celebrare il compleanno di Alberto Sordi il prossimo 15 giugno sarà annunciata una bella sorpresa per tutti i visitatori!