Raggi: “Buona festa dei lavoratori”

L’augurio della Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Buon 1 maggio a tutti i lavoratori. A tutti coloro che non si sono lasciati abbattere dalla pandemia e hanno continuato a portare avanti la propria attività. Nonostante le difficoltà, nonostante tutti i sacrifici che questo difficile periodo ci ha imposto. Un pensiero va a tuti coloro che il lavoro l’hanno perso, a tutti i ristoratori e commercianti che sono stati costretti a chiudere. Come ho già avuto modo di dire, dietro ogni saracinesca abbassata ci sono famiglie che vivono sullo loro pelle gli effetti della crisi.

Mai come in questo momento bisogna essere uniti: cittadini, Istituzioni, forze produttive e sociali devono andare avanti insieme immaginando uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

La priorità è il lavoro. E questo primo maggio è l’occasione migliore per ribadirlo. Buona Festa dei Lavoratori!