Frosinone, da domenica tornano le isole pedonali con “A passeggio per 2 km”

Da domenica 2 maggio torna “A passeggio per due chilometri – da piazza Vittorio Veneto a piazzale De Matthaeis”, l’iniziativa ideata già lo scorso anno dall’amministrazione Ottaviani, che prevede l’istituzione di isole pedonali nella parte alta e in quella bassa della città. Il progetto, adattato al calendario di svolgimento degli eventi culturali, sportivi e di socializzazione che si terranno nei sei mesi, ha visto un crescente consenso e la partecipazione da parte di cittadini e visitatori, confermandosi una attrattiva e una offerta migliore sia per lo shopping che per quanti amino semplicemente passeggiare nei viali commerciali della città.

Il progetto sarà attivo fino al 31 ottobre 2021

Sul centro storico (da piazza Vittorio Veneto a largo Turriziani compreso) e su via Aldo Moro (dall’intersezione con via Veccia fino a piazzale De Matthaeis), le isole saranno in calendario ogni domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Tale programmazione sarà poi integrata con le attività incluse nell’ambito delle Terrazze del Belvedere, altro evento che, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, lo scorso anno ha avuto grande successo sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della Città per giovani e per i frequentatori di ogni età.