Frosinone, sponsorizzazioni per le rotatorie a de Matthaeis

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ambiente e mobilità coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha pubblicato sul sito istituzionale (albo pretorio e sezione amministrazione trasparente, in bandi di gara e contratti) l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni con soggetti privati ed associazioni a sostegno di attività di progettazione, realizzazione, sistemazione e manutenzione di 3 rotatorie in Piazzale De Matthaeis. L’intervento previsto comporterà quindi il completamento della sperimentazione del nuovo sistema viario attivato presso l’area, con l’installazione di rotatorie, due di maggiori dimensioni in corrispondenza con la viabilità principale di via M. T. Cicerone e via Tiburtina, e una di dimensioni inferiori (minirotatoria) sempre sull’asse di via M.T. Cicerone, in corrispondenza dell’intersezione con via G. De Matthaeis. L’intervento ha per scopo la realizzazione delle intersezioni da eseguirsi su viabilità esistente mediante una cordonatura perimetrale del tipo prefabbricato allettata su sottostante massetto, al fine di rendere eventualmente sormontabili da eventuali manovre di mezzi particolarmente ingombranti. Prevista la rimozione dell’attuale pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, per la preparazione alla posa di terreno vegetale necessario per l’allestimento a verde della stessa. Si dovrà prevedere altresì l’impianto per l’irrigazione e l’impianto per l’illuminazione artistica; infine, contestualmente alla realizzazione delle rotatorie, si dovranno realizzare le isole spartitraffico per la canalizzazione delle auto sulla base dello schema di viabilità indicato. La copertura finanziaria per tali interventi sarà assicurata mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione e senza onere alcuno per l’Amministrazione Comunale. Il Comune di Frosinone, soggetto promotore, infatti, intende acquisire una “sponsorizzazione tecnica”, consistente in una forma di partenariato estesa riguardante l’intervento di progettazione, realizzazione e manutenzione a spese dello sponsor di una o più delle rotatorie individuate.

Sponsor

Lo Sponsor realizzerà i lavori a totale sua cura e spese, ivi incluse le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e di cantiere. Le nuove rotatorie dovranno essere realizzate sulla base dello studio di fattibilità redatto dall’ufficio, e dovranno rispettare gli ingombri ed i sensi di marcia attuati in fase di sperimentazione delle stesse. Tra gli elementi vincolanti, la preparazione terreno e realizzazione del prato; la realizzazione dell’impianto di irrigazione automatico, dell’impianto illuminazione e delle siepi con piante sempreverdi, oltre all’inserimento di piante fiorite a cadenza stagionale. La Direzione dei Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza sono di competenza dello sponsor; al Comune spetta il controllo sia della fase della realizzazione degli interventi, sia la fase finale della ultimazione dell’opera.

Gli elementi del negozio giuridico inerente alla sponsorizzazione saranno definiti tra le parti all’interno di una scrittura privata. In ogni caso la durata del contratto di sponsorizzazione avrà la durata di anni 5/10, rinnovabili/prorogabili a seguito di valutazione dell’Amministrazione. Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate da un’apposita Commissione. Lo sponsor può presentare offerta per ogni singola rotatoria, per due o tre. L’offerta di sponsorizzazione, con l’indicazione dell’iniziativa che si intende sponsorizzare, dovrà pervenire secondo differenti modalità. L’Invio cartaceo prevede che l’offerta sia inserita in un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e con l’indicazione del mittente, a mezzo servizio postale o altri servizi similari o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza VI Dicembre snc – 03100 al seguente indirizzo: “Comune di Frosinone -Settore Ambiente e Mobilità – Piazza VI Dicembre snc – 03100 – Frosinone”. L’offerta può essere presentata anche a mezzo PEC, all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it. Nell’oggetto della PEC o, qualora si opti per l’invio cartaceo, sull’esterno della busta dovrà essere posta la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazione per la progettazione e realizzazione dei lavori di valorizzazione delle rotatorie denominate Piazzale De Matthaeis TIPO ….” , specificando il tipo di rotatoria a cui si intende partecipare. Per informazioni in merito all’avviso, si invita a contattare il responsabile dell’Ufficio Ambiente, dott. Giuseppe Sarracino, all’indirizzo giuseppe.sarracino@comune.frosinone.it.