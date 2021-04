Raggi: “La manutenzione con #StradeNuove è diventata realtà su tutta la città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La manutenzione con #StradeNuove è diventata realtà su tutti i quadranti della città e gli investimenti sono cresciuti negli ultimi anni per garantire più sicurezza non solo ad auto e scooter, ma anche ai ciclisti che ogni giorno percorrono chilometri di piste accanto alle arterie stradali.

I cantieri, come vi sarà capitato di vedere in città, vanno avanti e non si sono mai fermati in questo anno difficile per la pandemia. Nelle foto vi mostro quelli in corso in via Ardeatina e via di Vigna Murata, nel quadrante sud della città. Sono un segnale di ripartenza in questo momento complicato per noi tutti.