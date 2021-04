Frosinone: stage universitari al Comune

La giunta Ottaviani ha approvato la convenzione quadro per la promozione di tirocini teorico pratici tra il Comune di Frosinone e l’Università degli studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale.

L’ateneo umbro, infatti, ha scelto il Comune di Frosinone per promuovere iniziative di tirocinio pratico, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti frequentanti i Corsi, stipulando apposita convenzione; l’attività di stage, pur se limitata nel tempo, permette infatti allo studente di conseguire importanti risultati che vanno dall’acquisizione di un’immagine più reale del mondo lavorativo all’opportunità di apprendere concrete metodologie operative e di organizzazione del lavoro, oltre a costituire un’utile occasione di approfondimento ed arricchimento delle tematiche trattate nei corsi di studio.

Università degli Studi di Perugia

Spetta all’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (soggetto promotore) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. n. 156 del 9/4/1999), e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e, quindi, il Comune di Frosinone (soggetto ospitante) non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo del tirocinio stesso. L’Università si impegnerà a comunicare il nominativo degli allievi inviati presso il Comune di Frosinone specificando la tipologia dell’attività formativa da svolgere. Per ciascun tirocinio avviato sulla base della convenzione, inoltre, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, ove verrà individuato all’interno dell’ente un tutor in veste di responsabile didattico –organizzativo, designato di volta in volta dal soggetto ospitante.

La giunta ha quindi approvato lo schema di convenzione fra Comune e Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per l’avvio di tirocini di formazione e di orientamento da effettuarsi presso la sede comunale, con validità quinquennale. È stato dato mandato al dirigente del settore servizi alla persona – servizio personale di firmare l’originale di convenzione da porre a base del rapporto giuridico tra le parti e di individuare di volta in volta il tutor didattico – organizzativo.