Raggi: “Stiamo lavorando per una città sempre più innovativa e creativa”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Stiamo lavorando per una città sempre più innovativa e creativa: abbiamo fatto un passo in più verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina.

Grazie all’accordo con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), il Comune avrà a disposizione, per 30 anni e gratuitamente, oltre 1.000 metri quadrati di spazi all’interno della stazione Tiburtina.