Coldiretti Frosinone sostiene i bisogni

Nel corso delle ultime festività pasquali, Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica hanno promosso l’iniziativa benefica “A sostegno di chi ha più bisogno”, con la distribuzione in tutta Italia di pacchi alimentari, ognuno del peso di 50 chili, contenente prodotti alimentari 100% Made in Italy.

Diversi i comuni dell’area che hanno ricevuto gli aiuti, tra cui Frosinone

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – deve essere tributato al direttore di Coldiretti Frosinone, Carlo Picchi, e al presidente Vinicio Savone, per aver realizzato una iniziativa dal forte impatto sociale, in un periodo segnato drammaticamente da un’emergenza sociosanitaria che sta mettendo a dura prova le famiglie del capoluogo. Il Comune di Frosinone, in questo contesto così difficile, sta facendo la propria parte, per quanto di competenza, per trovare ogni soluzione che possa alleviare le criticità quotidiane di tutti i cittadini ma, all’interno di una comunità coesa e solidale, quale è quella che miriamo a costruire e a consolidare, tutti siamo chiamati a dare un contributo, secondo le proprie possibilità. E un contributo fondamentale è stato senz’altro offerto dalla Coldiretti di Frosinone, con la donazione dei pacchi che hanno sicuramente permesso a tante famiglie di trascorrere qualche giorno di festa in un clima di serenità”.