Raggi: “Una bella notizia per le famiglie”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina facebook:

Per chi ancora non lo sapesse abbiamo da poco riaperto il parco “Zietta Liù’’, in zona Torresina. Una bella notizia per le famiglie e i bambini del Municipio XIV, che potranno godere di uno spazio pulito e sicuro.

Per i più piccoli, abbiamo riparato e sostituito alcuni giochi con nuove attrezzature, oltre a ripristinare la pavimentazione antitrauma. Lo stesso abbiamo fatto con la recinzione in legno e l’impianto di irrigazione.