Latina, consegnata la nuova mensa alla scuola De Amicis

Questa mattina è stata consegnata ai bambini e alle bambine della scuola “De Amicis” di Latina (Istituto Comprensivo Cena) la nuova mensa ristrutturata e funzionale che sarà utilizzata dagli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica.

Gli spazi, che erano in disuso da anni, sono ora accoglienti, colorati, arredati con pannelli educativi e tavoli e sedie adatte per i bambini.

Gli interventi, realizzati dalla ditta affidataria Dussmann Service, hanno visto anche la collocazione di un lavandino in acciaio, un carrello termico e altro necessario per lo sporzionamento in sede.

Diritti a scuola

Alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e del referente territoriale della Dussmann, sono state consegnate anche le borracce con il logo del Comune di Latina “Diritti a Scuola” e della società affidataria del servizio, che saranno poi regalate agli alunni che usufruiscono della mensa, il tutto per cercare di ridurre la percentuale di plastica nelle scuole, attività purtroppo rimodulata in questo particolare anno scolastico a causa della pandemia e delle linee guida ministeriali previste.

Durante la prossima estate saranno installati inoltre ulteriori dispositivi per la produzione di acqua microfiltrata. In alcuni refettori sono stati già attivati, utilizzabili oltre che per la mensa anche durante l’intera giornata.

«A settembre prossimo – ha spiegato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti – saranno 46 le nuove classi di tempo pieno nella città aperte da questa Amministrazione. Investire sul tempo pieno vuol dire investire sulla qualità della scuola, sostenere le famiglie e soprattutto, accompagnare i bambini in un percorso integrato di istruzione e formazione. Facciamo questo perché vogliamo mettere i bambini al centro della politica e della città e lo stiamo facendo nonostante questo tempo terribile di pandemia».

Il Sindaco Damiano Coletta

«In un momento del genere, con la riapertura delle scuole, puntiamo a valorizzare sempre più il senso del servizio alla comunità, stando dalla parte di chi sta soffrendo tantissimo queste chiusure e queste limitazioni: i nostri ragazzi. Questo è lo spirito con il quale oggi abbiamo consegnato la nuova mensa alla scuola “De Amicis”, uno spazio accogliente e colorato, con tutto l’occorrente affinché il servizio venga svolto in assoluta sicurezza».

L’Assessore Proietti ha inoltre annunciato l’imminente convocazione della Consulta cittadina della scuola, organismo istituito dall’Amministrazione, che avrà l’obiettivo di approfondire e progettare la scuola del post- Covid riflettendo anche sui disagi che i bambini e i ragazzi stanno soffrendo da marzo 2020.