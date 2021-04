Al via le votazioni online per aggiudicare i premi speciali del concorso Cinefrutta

Partono le votazioni online della giuria popolare per l’assegnazione dei premi speciali dell’ottava edizione di Cinefrutta, il festival per cortometraggi sul tema della buona alimentazione promosso dalle organizzazioni di produttori Alma Seges, AOA e Terra Orti. Un progetto che in questo periodo caratterizzato dalle restrizioni imposte dal Covid ha permesso ai ragazzi delle scuole medie e superiori partecipanti di collaborare e interagire tra loro, seppure da remoto, facendo aggregazione virtuale.

Premio del pubblico

A partire giovedì 15 aprile il popolo del web avrà la possibilità di decidere i vincitori del “Premio del pubblico”, assegnato tramite la preferenza espressa sulla pagina YouTube www.youtube.com/user/cinefruttacorti, e del “Premio speciale Facebook” conferito al corto la cui foto rappresentativa pubblicata sul profilo www.facebook.com/cinefrutta avrà ricevuto più “like”. Nel caso in cui lo stesso cortometraggio si classifichi al primo posto in entrambe le votazioni popolari, il premio Facebook andrà al secondo classificato. Le votazioni si concluderanno venerdì 30 aprile alle ore 16:00.

La giornata finale del concorso è prevista per Mercoledì 5 maggio 2021 dalle 9.30 in diretta Facebook. Le classi invitate alla finale, il cui corto sarà proiettato durante la mattinata, sono selezionate tra le tante che hanno inviato i lavori a tema e riceveranno il “Premio Selezione Cinefrutta”. Sarà poi la giuria degli esperti a scegliere quali opere si aggiudicheranno l’ambito premio per “Miglior cortometraggio” nelle due categorie “medie” e “superiori”.