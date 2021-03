Raggi: “Ogni volta che torno nel quartiere di San Basilio, mi accorgo di come stia cambiando”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ogni volta che torno nel quartiere di San Basilio, mi accorgo di come stia cambiando. I cittadini, passo dopo passo, si stanno riappropriando di tanti spazi pubblici prima dimenticati. Con azioni concrete sul territorio stiamo lavorando per ripristinare sicurezza e decoro nelle strade, nelle piazze e nelle aree verdi del quartiere. La sicurezza stradale è una di queste priorità, che vogliamo continuare a potenziare sia in periferia che in centro.

Con il nostro programma #StradeNuove siamo intervenuti più volte nel quartiere e continuiamo a farlo con la riqualificazione di via del Casale di San Basilio. Ecco le foto dei lavori eseguiti in sinergia con le società dei pubblici servizi, nel tratto tra via Sarnano e via Tiburtina.

Il Dipartimento Lavori Pubblici coordina le operazioni che prevedono anche la pulizia delle caditoie, l’installazione di una speciale pellicola capace di assorbire le infiltrazioni di acqua nell’asfalto e il restyling della segnaletica stradale, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali.