Raggi: “I cantieri strategici vanno avanti”

Anche durante questo periodo di “zona rossa”, in cui è necessario limitare gli spostamenti in città, i cantieri strategici vanno avanti nel pieno rispetto della sicurezza di tutti gli operatori. Uno di questi riguarda la riqualificazione di via Tuscolana, una strada dove abitualmente transitano migliaia di auto e scooter per entrare a Roma o per spostarsi tra i quartieri della zona sud-est.