Raggi: “Volontari risorsa importantissima”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In zona rossa sono stati molti i volontari che mi hanno scritto per poter continuare a operare nei canili e nei gattili di Roma. Voglio rassicurarli: a partire da questa settimana le associazioni potranno tornare a offrire il loro supporto in tutte le nostre strutture.

Questi volontari sono una risorsa importantissima per i nostri operatori, un aiuto prezioso anche per le adozioni che non si sono mai fermate, e soprattutto rappresentano un punto di riferimento per i nostri amici a quattro zampe.

E’ giusto che questa collaborazione virtuosa non si interrompa e prosegua anche in questo difficile periodo, ovviamente sempre nel pieno rispetto delle regole: con ingressi diversificati, distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione.