Raggi: “Abbiamo chiesto alla nostra Polizia Locale di rafforzare i controlli”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Lunedì, come sappiamo, tutto il Lazio entrerà in zona rossa. Per questo abbiamo chiesto alla nostra Polizia Locale di rafforzare i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid durante questi ultimi giorni in zona gialla.

Sono state più di 50 le violazioni contestate per assembramenti, mancato uso delle mascherine e somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.