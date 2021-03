Tor bella Monaca: controlli anti-droga, due arresti

Prosegue l’attività di monitoraggio e di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri della Stazione di Tor bella Monaca. Nelle ultime ore sono finite nella rete dei controlli dei Carabinieri 2 spacciatrici.

La prima a finire in manette è stata una romana di 44 anni, disoccupata e con precedenti, sorpresa aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Fermata per un controllo, la donna è stata sottoposta a perquisizione personale e trovata in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso di circa 5 grammi, e della somma contante di circa 350 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Dopo l’arrestato è stata accompagnata in caserma e trattenuta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Rito direttissimo

Ieri pomeriggio, in via Santa Rita da Cascia, i Carabinieri hanno arrestato una 40enne romana, nullafacente e incensurata. La donna è stata notata cedere dello stupefacente ad un 50enne romano, che è stato identificato e segnalato alla competente Autorità. A seguito della perquisizione personale e domiciliare è stata trovata in possesso di una confezione contenente 45 grammi circa di hashish e la somma contante di 220 euro circa, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Dopo essere stata arrestata è stata condotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.