Raggi: “L’Assemblea capitolina si è riunita per discutere dello status di Roma Capitale”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi l’Assemblea capitolina si è riunita per discutere dello status di Roma Capitale. Abbiamo davvero una occasione importante per la nostra città: possiamo far sentire la nostra voce per chiedere maggiore attenzione per Roma, capitale di tutti gli italiani. Parlando con una sola voce riusciremo a dotare Roma di risorse e poteri straordinari, come meritano gli italiani per la propria capitale.